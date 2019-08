Landes : un jeune homme de 18 ans se tue dans un accident de la route

Solferino, France

Un jeune homme de 18 ans s'est tué dans un accident de la route ce lundi après-midi. Ce Montois a percuté un arbre dans une ligne droite, sur la départementale 44, route d'Escource, à Solférino.

Le choc a visiblement été très violent et il était seul dans la voiture. Le jeune homme était incarcéré dans le véhicule. Dès leur arrivée, les pompiers ont constaté que les blessures étaient très graves. On ne sait pas pour l'instant les causes de ce tragique accident.