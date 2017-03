Landes : un local de chasseurs de Parentis-en-Born tagué avec des menaces de mort

Des cabanes de chasseurs à la tonne de Parentis-en-Born (Landes) ont été dégradées en début de semaine avec des tags de menaces de mort signés LPO. Les chasseurs portent plainte et la ligue de protection des oiseaux condamne fermement ces actions.

La mauvaise surprise a été découverte lundi par les chasseurs de Parentis : des cabanes de chasse à la tonne* ont été visées par des tags "Mort aux chasseurs" et signés "LPO". Des volières ont également été dégradées.

L'association des tonnayres du pays de Born qui compte 350 adhérents a porté plainte hier mardi à la gendarmerie.

Ce n'était pas une première. Depuis le début de l'année les installations des chasseurs sont la cible de dégradations et de vols, comme l'explique Gérard Elissonde, le Président de l'association des Tonnayres du Pays de Born : "On a commencé par des vols, des dégradations, là ça monte un peu plus avec des menaces de mort. Plusieurs installations ont été visitées il y a un mois, avec des vols de canards appelants et des dégradations".

Des dégradations répétées depuis le début de l'année

Ça recommence encore, ça alimente la tensions des chasseurs—Gérard Elissonde, Président de de l'association des Tonnayres du Pays de Born

A propos de la signature de la LPO, Gérard Elissonde est méfiant et appelle au calme : "Il ne faut pas s'emporter, ce sont peut-être de sgens qui signent LPO, mais ce n'est pas la LPO qui revendique ce genre d'actions".

La LPO condamne ces actions

La LPO condamne d'ailleurs fermement ces actions. Yves Vérilhac, le directeur général de la Ligue de Protection des Oiseaux ajoute : "C'est inacceptable, la LPO est une association républicaine et non violente. Si jamais un adhérent de la LPO est responsable de ce genre d'actions, il sera exclu sur le champ".

Si jamais un adhérent de la LPO est responsable, il sera exclu sur le champ—Yves Vérilhac, directeur de la LPO

La LPO envisage de déposer une main courante à la gendarmerie.

*La tonne est une cabane aménagée, semi-enterrée au bord d’un plan d’eau, comme une palombière, pour chasser le gibier d'eau avec des appelants.