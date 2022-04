Landes : un maire excédé par les dépôts sauvages d'ordures retrouve les propriétaires pour qu’ils ramassent

Gérer les dépôts d'ordures sauvages. C'est aussi cela, le quotidien des édiles. À Saint-Vincent-de-Paul, petite commune landaise qui compte 1,5 hectare de forêt, le maire Henri Bédat, retrouve quasiment tous les mois des ordures au beau milieu des bois. Ce samedi 16 avril, il a ainsi posté une photo sur le Facebook de la ville. On y aperçoit des planches de bois et des coussins usés, retrouvés sur un terrain privé. "Que dire ? Voici ce que l’on trouve au hasard d’une promenade sur notre commune. Quelle honte !", écrit l'élu, visiblement excédé. Le maire pensait alors avoir eu son quota mensuel… Jusqu’à découvrir un nouveau dépôt sauvage ce mercredi 20 avril.

Un dépôt d’ordures sauvages retrouvé ce samedi 16 avril, sur un terrain privé, à Saint-Vincent-de-Paul (Landes) © Radio France - Julien Morceli

Deux dépôts sauvages en l'espace de quelques jours

“Rebelote, l’Office National des Forêts nous a informés de la présence d’une décharge sauvage dans un chemin forestier”, déplore le maire Henri Bédat. Sur place, l’élu découvre qu’un camion remorque a déchargé du vieux matériel : des cartons, de la carrosserie, du fer et du plastique.

Un dépôt d’ordures sauvages retrouvé ce mercredi 20 avril à Saint-Vincent-de-Paul (Landes) © Radio France - Julien Morceli

Au vu du matériel retrouvé, l'élu penche plutôt pour une infraction commise par des professionnels. "En tout cas, en plein cœur du massif forestier, il fallait vraiment avoir envie de venir jusqu’ici" déplore Henri Bédat, qui juge cet acte "lamentable et insupportable”. D'autant que la déchetterie la plus proche se trouve à six kilomètres. Et face aux incivilités, la mairie n’a selon lui aucun moyen de protection efficace pour lutter contre des dépôts qui se produisent le soir ou le week-end.

Des professionnels du nettoyage qui jettent leur déchet en pleine nature

Mais Henri Bénat ne s’avoue pas vaincu. Le maire indique avoir identifié une adresse de livraison sur un colis retrouvé au milieu des détritus. La gendarmerie va donc enquêter pour retrouver le propriétaire. L'édile avait déjà usé de ce stratagème il y a trois ans. L’auteur d’un dépôt sauvage avait pu être retrouvé grâce à une adresse inscrite sur une enveloppe.

La propriétaire, une Dacquoise en pleine opération vide maison, avait pourtant fait appel à des professionnels du nettoyage. Alors plutôt que de les verbaliser, le maire les contraint à revenir nettoyer leurs déchets. Il n’hésitera pas à recommencer s’il retrouve les propriétaires des deux autres dépôts sauvages.

Dès le 1er juillet, la commune de Saint-Vincent-de-Paul va également verbaliser les voitures qui circulent en forêt. Les conducteurs écoperont d’une amende de 135 euros.