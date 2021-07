Landes : un millier de fêtards évacués d'une rave party à Bourriot-Bergonce

Si vous étiez dans les environs de Bourriot-Bergonce, ce week-end, vous avez peut-être entendu la musique "très forte" selon la maire du village, Nadine Lalagüe. Un millier de fêtards se sont retrouvés ce samedi soir dans un champs de ce village des Landes, pour une rave-party. Un terrain appartenant à un groupement forestier et qui se situe en bordure de celui de Losse. C'est à 2h30 du matin samedi que la maire a été réveillée par les forces de l'ordre pour être prévenue. A 6h30, c'est au tour de la préfecture de lui demander de mettre une salle à disposition pour préparer l'évacuation.

Il sera finalement 13h ce dimanche quand la musique est coupée pour commencer cette évacuation. "A 17h, il y avait encore du monde sur place, et les gendarmes sont restés jusqu'à environ 19h", détaille Nadine Lalagüe, qui a décidé de porter plainte. "On ne peut rien faire avec les restrictions sanitaires, je ne vois pas pourquoi eux pourraient faire n'importe quoi". De "nombreuses" amendes à 135 euros ont selon elle été distribuées aux "teufeurs", pour rassemblement de plus de 20 personnes.