Landes : un mineur de 17 ans violente un retraité de 89 ans chez lui à Saint-Pierre-du-Mont pour lui voler sa voiture

Saint-Pierre-du-Mont, France

Un mineur de 17 ans, originaire des Deux-Sèvres, devra répondre devant la Justice de violences aggravées sur un retraité landais de 89 ans et de grivèlerie. Le 26 mars 2018, il a poussé le vieil homme au sol plusieurs fois, jusqu'à lui casser le col du fémur, avant de repartir avec sa voiture.

Le soir des faits, ce jeune de 17 ans, frappe chez le retraité vers 22 heures, capuche baissée sur le front. Il lui demande s'il peut utiliser une prise pour recharger son téléphone portable. L'octogénaire le laisse rentrer mais très vite, le mineur le pousse violemment au sol plusieurs fois, avant de s'enfuir avec sa voiture, alors qu'il n'a pas le permis de conduire.

Le vieil homme rampe jusqu'à la porte pour appeler à l'aide. Son col du fémur est fracturé. Résultat : une longue hospitalisation et encore des séquelles aujourd'hui. Ces blessures correspondent à une interruption temporaire de travail de 90 jours. Le mineur avait déjà ciblé ce retraité cinq mois plus tôt : il était rentré chez lui avec un complice, lui avait donné un coup et était reparti avec sa voiture.

Retrouvé grâce à des traces biologiques

Les policiers remontent jusqu'à ce jeune délinquant grâce aux témoignages de trois gérants de station-service des Deux-Sèvres. Il a fait le plein chez eux avant de repartir sans payer. Il a aussi été flashé par plusieurs radars automatiques dans la région de Niort. Il a finalement abandonné la voiture volée près d'Angoulême. Grâce à des traces biologiques prélevés dedans, comme des traces de sueur, la police scientifique a pu découvrir son identité. Ils sont passés pour cela par un laboratoire spécialisé basé à Toulouse.

Le jeune a finalement été retrouvé à la prison de Gradignan près de Bordeaux, incarcéré dans une autre affaire. Ce mineur a déjà été condamné plusieurs fois par la justice pour des faits de violences, de menaces, de vols ou encore de dégradations.