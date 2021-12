Landes : un nid de poule à Tosse endommage près de 10 voitures en une soirée

C'est l'histoire d'un serial nid de poule à Tosse. Ce dimanche soir, il pleuvait à Tosse où des travaux de voirie sont en cours au centre du village. La journée, la rue principale où se déroule ces travaux est fermée. Mais le soir, la rue rouvre. Sur la chaussée, les engins ont laissé un trou, en bord de trottoir. Avec la pluie, le trou s'est rempli d'eau, il est devenu invisible. Résultat, plusieurs automobilistes ne voient pas le danger et, même à petite vitesse, y explosent leurs pneus.

Qui doit payer les réparations ?

Petit à petit, les conducteurs victimes de ce nid de poule publient des alertes sur Facebook, photos à l'appuie. Les messages se succèdent et témoignent d'un trou profond qui casse les voitures. Près d'une dizaine de victimes se signalent en une soirée. Et tout de suite, sur le réseau social, les internautes se demandent vers qui se retourner pour faire réparer leurs voitures. Les réponses fusent, "il faut se rendre en mairie" lit-on sur les commentaires.

Les internautes n'ont pas tout à fait tort car la littérature sur la toile est abondante pour ces problèmes de voitures cassées par un nid de poule. Les juristes expliquent que la loi met à la charge du gestionnaire de la route (commune, département, Etat) une obligation d'entretien de la chaussée. La jurisprudence est constante à ce sujet, si le nid de poule n'est pas signalé et que le conducteur n'est pas en tort à cause de la vitesse ou de l'alcool, le gestionnaire de la chaussée est responsable des dégâts occasionnés.

Sauf que là, on est sur une zone de travaux. Alors est-ce à la mairie de Tosse de payer les réparations ? "Pas du tout", répond le maire Jean-Claude Daulouède avant d'expliquer : "la mairie a confié les travaux à une entreprise qui est chargée de vérifier la sécurité des usagers".

Et donc, le lendemain matin des accidents avec ce nid de poule, le lundi matin, la mairie de Tosse, qui avait dû voir les publications sur les réseaux sociaux, avait tout préparé quand cette conductrice de Tosse s'est présentée à l'hôtel de ville : "quand on est allé à la mairie, il y avait un paquet de feuilles prêtes pour les gens qui allaient se présenter".

Le document remis par la mairie de Tosse aux automobilistes renvoie vers la société Lafitte TP - DR

Ce document donné par la mairie renvoie vers l'entreprise en charge des travaux : Lafitte TP, une filiale de Vinci spécialisée dans les travaux publics. Nous avons tenté de leur demander comment allait se dérouler la procédure pour la prise en charge des réparations, nous n'avons pas été très bien accueilli et nous n'avons pas eu de réponse. Mais le principal, c'est que l'entreprise a répondu aux personnes accidentée. "Ils m'ont dit d'aller faire des devis et qu'en fonction des devis, on aviserait", répond une première victime. Une seconde explique : "j'ai appelé une personne très agréable qui m'a dit qu'il n'y avait aucun soucis. Qu'il fallait que j'amène ma voiture chez le garagiste et que le garagiste devait transmettre le devis. De ce côté là, on n'a eu aucun soucis". Tant mieux et depuis ces histoires, le nid de poule a été en partie rebouché.