Landes : un octogénaire tabassé chez lui, à Capbreton

Capbreton, France

Un homme de 30 ans est en garde à vue à Capbreton depuis lundi soir. Il a été interpellé après avoir passé à tabac un homme âgé de 81 ans. Le trentenaire a déjà été condamné douze fois et il doit encore purger un an de prison pour une vieille condamnation dans un autre département de la région. Il s'était rapproché du vieux monsieur et venait visiblement régulièrement le visiter, à son domicile de Capbreton.

Lundi soir la situation a basculé dans la violence, quand le jeune homme ivre a demandé de l'alcool, que le vieil homme n'avait pas. Le ton est monté et le jeune homme a alors roué de coups le vieux monsieur, des coups de poings et des coups de pieds. Alerté par les cris, les voisins ont appelé les gendarmes qui ont donc interpellé le jeune homme.

L'octogénaire est l’hôpital de Dax, lourdement blessé par les coups.