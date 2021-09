Landes : un parent d'élève jugé pour être entré au collège avant d'agresser un enseignant

"On a molesté physiquement un enseignant dans une école !", plaide le procureur dans son réquisitoire. Mardi 21 septembre, un homme de 38 ans était jugé en comparution immédiate au palais de justice de Mont-de-Marsan, pour avoir bousculé violemment un professeur de SVT du collège Georges Sand de Roquefort.

"Vous comprenez que vous ne pouviez pas entrer ?"

À la barre, le prévenu a les bras croisés, il écoute patiemment la présidente rappeler les faits. Un jour plus tôt, l'homme se rend au collège de son fils. Vers 9h, il profite qu'une maman entre dans le collège pour pénétrer lui aussi dans l'enceinte de l'établissement. Il veut des explications : son fils de 12 ans, élève en 5ème, a été collé pour avoir insulté un autre enfant, et il aimerait comprendre cette sanction. "Ce jour-là, vous alliez faire quoi ?", demande la présidente. "Je voulais voir l'autre gamin, pour lui demander ce qui s'était passé", répond le prévenu. Il entre dans la cour, demande à son fils d'aller chercher l'enfant avec qui il a un différend. La conseillère principale d'éducation arrive, le ton monte. "La CPE dit que vous vous retrouvez visage contre visage", ajoute la présidente. Le professeur de SVT, celui qui avait puni l'enfant de plusieurs heures de colle, entend les cris et vient s'interposer. Le prévenu devient de plus en plus violent, le pousse, le bouscule en arrière.

"Mais vous comprenez que vous ne deviez pas entrer ?", interroge la présidente, à plusieurs reprises. Le prévenu acquiesce. Mais pour lui, son fils est victime de violences de la part de ses camarades, des tapes dans le dos et des étranglements. "Il faut prendre rendez-vous avec la CPE monsieur. Ce n'est pas à vous d'aller rendre justice dans les collèges", ajoute la présidente.

"J'ai pensé bien faire les choses et non, j'ai aggravé la situation de mon fils"

"Vous pensez que c'est un bon exemple pour votre fils ?" "Non, non, non. Il va avoir honte de moi. Je ne me suis jamais dit que j'allais taper un prof", ajoute le prévenu. L'homme de 38 ans, originaire de Polynésie, élève son fils seul. 24 condamnations, dont 4 pour violences, sont inscrites sur son casier judiciaire. "J'ai pensé bien faire les choses hier, et non. J'ai aggravé la situation de mon fils". Il pleure.

Le procureur requiert 10 mois de prison ferme, dont 4 avec sursis. "Les faits sont graves. En 2020, nous avons eu 8 intrusions sur des établissements des Landes. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère", insiste-t-il. "Monsieur se présente en temps que victime, il a été virulent lors de précédents rendez-vous avec le proviseur." "C'est la petite goutte qui a fait déborder le vase", indique son avocate. L'homme s'excuse. "Je changerai mon fils d'établissement pour repartir sur de bonnes bases." Il est condamné à 8 mois de prison dont 4 avec sursis.