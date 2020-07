Un père et ses deux enfants ont frôlé la noyade ce mercredi après-midi à Sorde-l'Abbaye. Heureusement, ils ont été secourus par une femme qui a assisté à la scène.

Landes : un père et ses deux enfants frôlent la noyade à Sorde-l'Abbaye

Le père et sa fille ont été transportés par les pompiers à l'hôpital de Dax. (Photo d'illustration)

On a frôlé la catastrophe à Sorde-l'Abbaye ce mercredi après-midi. Un père de 39 ans et ses deux enfants ont failli se noyer dans le Gave d'Oloron, racontent les gendarmes de Dax.

Les deux enfants, une fillette de 14 ans et un garçon de 8 ans, se baignent et jouent dans la rivière, qui passe tout près du camping municipal où ils sont en vacances.

Ils sont peu à peu emportés par le courant et ont des difficultés à rejoindre la berge. La sœur réussit à pousser son petit-frère vers le bord. Ce dernier parvient à sortir de l'eau.

Mais la fillette est toujours en difficulté. Son père saute dans l'eau pour l'aider, mais il est lui aussi pris dans le courant.

Une femme, témoin de la scène, saute à son tour dans l'eau et les sauve tous les deux. "Un acte très courageux, tout comme celui de la fillette de 14 ans qui a sauvé son frère", ajoutent les gendarmes.

Il y a eu plus de peur que de mal puisque tout le monde est sain et sauf. Le père et sa fille ont tout de même été transportés à l'hôpital de Dax pour faire un contrôle, précisent les pompiers.