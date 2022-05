Landes : un piéton percuté par trois voitures sur la RD 824

Un piéton a été percuté par plusieurs voitures sur la RD 824, la 2x2 voies, ce vendredi matin tôt. L'accident s'est produit peu après 5h30 au niveau de la commune de Mées, dans les Landes. Trois véhicules sont impliqués dans l'accident. A l'arrivée des secours, la victime était déjà décédée.

3 voitures impliquées dans l'accident

Pour l'instant, on ignore tout de ce piéton. Il a été écrasé par plusieurs véhicules et il était mort à l'arrivée des secours. 3 voitures sont impliquées dans cet accident, il n'y a pas de blessés parmi les conducteurs et les passagers, mais ils sont tous très choqués selon les pompiers.

Circulation fortement perturbée

La vigilance est de mise pour les conducteurs, la circulation étant fortement perturbée dans les deux sens. Pour cause, il faut sortir les voitures impliquées et les gendarmes doivent mener les investigations nécessaires pour comprendre ce qu'il s'est passé. Entre Angoumé et Mées, sur 2 kilomètres, un basculement a été mis en place, circulation possible seulement sur une file dans les deux sens.

3 à 4 kilomètres de bouchon dans le sens Mont-de-Marsan/Bayonne. Dans l'autre sens Bayonne vers Mont de Marsan, des perturbations sont également à prévoir : 2 à 3 kilomètres à peu près de bouchon. Le retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs heures.