Landes: un pompier pyromane est condamné à 1 an de prison ferme

Ce mardi soir, le jugement n'a pas mis longtemps à tomber. Il a fallu à peine une vingtaine de minutes . "Les faits sont très graves" a tenu à rappeler plusieurs fois la présidente. "On reste d'ailleurs inquiet" a-t-elle conclu. Corentin, un jeune homme de 19 ans comparaissait pour trois feux de forêt et deux tentatives dans la forêt des Landes de Gascogne. Les faits s'étaient déroulés entre le 16 avril et le 11 juin 2022 à Lucbardez-et-Bargues ainsi qu'à Maillères.

Le jeune homme de 19 ans avait à chaque fois la même méthode: asperger le sol d'un produit inflammable (un mélange d'essence et d'huile), mettre le feu à une feuille de papier au milieu des bois puis s'enfuir. Le pyromane a ainsi brûlé 2 hectares le 16 avril à Lucbardez-et-Bargues, 10 hectares le lendemain toujours à Lucbardez. Un mois plus tard, le 16 mai, encore une fois à Lucbardez, il tentera d'allumer un feu qui ne prendra pas. Le 17 mai, toujours sur la commune de Lucbardez, le feu prend "à côté d'une conduite de gaz". Près d'un hectare va brûler. Enfin le 11 juin, à Maillères, il tente de lancer un incendie mais sans succès. C'est à ce moment qu'il est pris en flagrant délit par des témoins. Les gendarmes l'arrêtent. Lors de sa garde à vue début juillet, il reconnait les faits.

Ce mardi après-midi, c’est un gamin qui se présente à la barre. Sweat blanc à capuche, pantalon beige et baskets blanches. Le cheveux est court. La moustache est fine. Corentin aura 20 ans dans quelques mois. Il ne les fait pas. Plusieurs fois d’ailleurs la présidente insistera sur son immaturité. Le jeune homme n’est pas bavard. "On a eu le minimum syndical" regrettera d'ailleurs le procureur.

C'était une pulsion, c'est devenu une addiction. - Corentin

A la barre, Corentin reconnait les faits. Les réponses sont laconiques, sans aucune émotion. "Je ne mesurais pas la dangerosité de ce que je faisais." Le tribunal n'en croit rien et de lui rappeler son engagement chez les pompiers volontaires ainsi qu'à la DFCI (défense de la forêt contre les incendies). Pour le procureur de la République, il a déshonoré la profession. Ces actes sont criminels. Le Ministère Public demande 4 ans de prison dont 3 ans ferme. La défense plaide le trouble du comportement. L'expert psychiatre parle de pyromanie. Ce que reconnait volontiers Corentin. Ce dernier avoue une fascination pour le feu, reconnaissant "cette montée d'adrénaline quand il allume un feu". "C'était une pulsion, dit-il. C'est devenu une addiction."

Le tribunal de Mont-de-Marsan condamne donc le jeune homme de 19 ans à 3 ans de prison dont 1 an ferme avec obligation de soin, obligation de travailler et d'indemniser les victimes. Interdiction définitive de travailler dans la fonction publique. Corentin ne pourra donc pas travailler dans l'armée. Il avait postulé et avait rendez-vous le 30 novembre prochain à Bordeaux. La défense "se garde la possibilité de faire appel".