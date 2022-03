Landes : un restaurant qui vend de la Poutine devient la cible de critiques depuis la guerre en Ukraine

Un restaurant de Saint-Pierre-du-Mont n'en peut plus des critiques depuis la guerre en Ukraine.

A la carte du restaurant "la taverne", à Saint-Pierre-du-Mont bouillonne, depuis plusieurs années : un célèbre plat québécois nommé la Poutine, à base de frites et de fromage notamment. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, certains clients se permettent des réflexions. "On me demande pourquoi je garde le plat", explique le chef cuisinier de l'établissement Grégory Niethen. D'autant qu'à l'intérieur du restaurant, un cadre mentionne fièrement : "j'aime la Poutine".

Des restaurants reçoivent des menaces de mort

Le personnel se retrouve donc contraint de se justifier en permanence. "On doit expliquer que ça n'a aucun rapport avec l'Ukraine, la Russie ou avec Monsieur Poutine, c'est juste un plat canadien." Si pour l'instant il s'agit seulement de remarques désagréables, le restaurateur raconte que l'amalgame peut aller plus loin. "J'ai des collègues à Toulouse et Bordeaux qui se font fait insulter, taguer. Ils ont des menaces de mort !", énumère-t-il. "L'un d'eux a même dû fermer."