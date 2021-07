Landes : un restaurateur entre la vie et la mort après une violente agression

Coups de couteau et tir d'arme à feu : c'est une scène extrêmement violente qui s'est produite mardi un peu avant 21h, à Labutut (Landes), apprend ce jeudi 1er juillet France Bleu Gascogne. Un restaurateur de 31 ans a été agressé par plusieurs individus, devant son fast-food, le M & J, situé route de Habas à Labatut. La victime a reçu plusieurs coups de couteau et a également été visée par au moins un coup de feu, puisque du plomb a été retrouvé dans son dos. Evacué vers l'hôpital de Pau, il se trouve aujourd'hui dans un état très grave et son pronostic vital reste engagé.

Tout a commencé par une bagarre, devant le fast-food vers 20h45, selon un témoin joint par France Bleu Gascogne. C'est alors qu'un couteau a été brandi par l'un des agresseurs ainsi qu'une arme à feu. Deux agresseurs présumés, qui ont pris la fuite, sont depuis mardi soir activement recherchés par les forces de l'ordre.

Les secours, à leur arrivée, ont trouvé la victime consciente. Mais devant la gravité des blessures, ils ont décidé de l'évacuer par voie aérienne. Un hélicoptère, Dragon 64 de la sécurité civile, s'est posé sur le stade municipal de la commune pour prendre en charge l'homme de 31 ans, qui a été transporté vers l'hôpital de Pau.