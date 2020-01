Landes : un rugbyman gravement blessé aux cervicales lors d'un match

Roquefort, France

Il est à peine plus de 15h dimanche après-midi. La rencontre entre l'équipe réserve du RCPR, le Rugby Club du Pays de Roquefort, et Sainte-Livrade (47) touche à sa fin. Jean-Paul Taipunu, 32 ans, 3ème ligne aile, effectue un plaquage sur un joueur de l'équipe adverse. Il reste cloué au sol après le choc. Conscient, il se plaint de ne plus avoir de sensations dans l'un de ses bras et dans ses deux jambes. Rapidement pris en charge par les secours, il a été transporté en hélicoptère vers le centre hospitalier de Bordeaux, dans un état jugé préoccupant.

La rencontre entre les équipes premières des deux clubs, qui devait se tenir après, a été annulée.