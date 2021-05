Un Montois d'une soixantaine d'années a été interpellé ce jeudi 20 mai pour trafic de stupéfiants. Pendant au moins trois ans, il a fait des allers-retours entre Mont-de-Marsan et les Pays-Bas pour rapporter de l'héroïne et la vendre dans les Landes. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.

Landes : un sexagénaire interpellé pour trafic d'héroïne entre Mont-de-Marsan et les Pays-Bas

Après un long travail d'investigation et de pistage, un sexagénaire vient d'être épinglé pour trafic de stupéfiants à Mont-de-Marsan ce jeudi 20 mai. Cet homme voyageait régulièrement aux Pays-Bas depuis au moins trois ans pour en ramener de l'héroïne et la revendre dans les Landes.

Lors de son dernier voyage, ce Montois a importé 630 grammes de drogue. Selon les éléments de l'enquête, débutée en 2020, il en revendait à Mont-de-Marsan et en consommait également. Il voyageait entre les Landes et les Pays-Bas deux à trois fois par an.

Le sexagénaire était déjà connu de la justice. Il avait été condamné entre les années 1990 et 2000 pour des faits similaires. Il sera jugé en comparution immédiate ce mardi 25 mai, et risque jusqu'à vingt ans de prison : dix ans maximum pour des faits d'importation et de revente de stupéfiants, une peine doublée en cas de récidive.