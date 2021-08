Landes : un touriste de 14 ans passe la nuit en forêt après s'être perdu près de Magescq

L'adolescent ne s'est pas affolé, il a trouvé un abris pour la nuit. Ce mardi soir, ce touriste de 14 ans, originaire du Tarn, arrive pour ses vacances dans les Landes. C'est un adolescent placé auprès de son éducateur et ce dernier a décidé de l'emmener dans sa famille qui a une maison en bordure de forêt entre Magesc et Herm.

A peine arrivé, l'adolescent se propose d'aller promener le chien de la famille en vélo, dans les chemins forestiers environnant. Son éducateur lui donne un itinéraire. Mais à 22 heures, l'éducateur voit revenir le chien tout seul. Sans l'adolescent. A minuit, l'éducateur fini par appeler la gendarmerie pour signaler la disparition.

Il a passé la nuit dans un abribus

22 gendarmes sont mobilisés pour les recherches le soir même dont une équipe cynophile. Les gendarmes géolocalisent le téléphone de l'adolescent. Mais le téléphone n'a plus de batterie, s'éteint, le jeune garçon continue d'avancer. Le chien flaire sa piste puis la perd dans la soirée. Les recherches de la nuit restent infructueuses.

Pendant ce temps là, l'adolescent a débouché sur une petite route à travers la forêt, il a fait 5 kms dans le mauvais sens depuis la maison. Par chance, sur le bord de la route , il tombe sur un petit abribus qui est éclairé. Sans paniquer, il décide de s'y installer pour la nuit, pose son vélo et s'endort.

Quand le soleil se lève, vers 6 heures et demi, l'hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé pour les recherches. A la même heure, l'adolescent se réveille, reprend son vélo et part, une nouvelle fois, dans le mauvais sens. C'est finalement une patrouille de gendarmerie en voiture qui va le retrouver une heure plus tard, à 7 heures et demi sur la route de Castets.

L'adolescent est en bonne santé, visiblement pas trop chamboulé par son aventure. Sitôt ramené à la maison où il passe ses vacances, il est allé finir sa nuit dans sa chambre.