Dax, France

Ce trafiquant de drogue présumé est un bon bricoleur. Le Britannique âgé de 38 ans qui comparaît lundi devant le tribunal correctionnel de Dax avait dissimulé 67 kilos d'herbe de cannabis sous une trappe très sophistiquée. Il a été arrêté le 10 juin au péage de Bénesse-Maremne par les douanes.

La trappe est construite pour le transport de drogue. Très discrète, les douaniers ne la remarquent pas lorsqu'ils font le tour du véhicule pendant le contrôle. En revanche, la forte odeur du cannabis n'échappe pas au museau très entraîné du chien renifleur. Le conducteur qui était parti de Malaga en Espagne pour se rendre en Grande-Bretagne est emmené à la brigade des douanes de Dax. Il se rend compte qu'il ne ne peut pas nier et actionne lui-même le mécanisme hydraulique de la trappe qu'il a construite et qui a dû servir plusieurs fois.

Fausse identité

Dans cette cache, 67 kilos d'herbe de cannabis. Le montant est estimé à 118.000 euros. Le Britannique âgé de 38 ans sait qu'il risque gros alors il donne un faux passeport. Mais finalement pendant l'enquête le trafiquant-faussaire est démasqué. Il s'agit d'un chef de bande multi-récidiviste. Il est fiché par Europol et par la justice du Royaume-Uni. Cet homme a été condamné pour avoir fabriqué 400.000 euros de drogue outre-manche et a arrêté par les douanes espagnoles en 2012 et 2014.