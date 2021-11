Landes : un train de marchandises percute un piéton, le trafic entre Bordeaux et Hendaye perturbé

La circulation des trains entre Bordeaux et Hendaye a été interrompue ce lundi matin. A 6h15, une personne a été heurtée et tuée par un train de marchandises entre Laluque et Dax dans les Landes. La victime est en cours d'identification.

La circulation ferroviaire est fortement perturbée. La reprise du trafic était envisagée vers 9h sur la route. Des déviations ont été mises en place via RD27,150,947 et RD 824 2x2.