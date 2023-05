Landes : un train de marchandises percute une voiture à Peyrehorade

Une femme de 86 ans a été blessée dans une collision avec un train de marchandises, mardi 2 mai, en fin d'après-midi à un passage à niveau à Peyrehorade. Ce passage à niveau se trouve à l'entrée ouest de la ville. La victime a dû être désincarcérée, mais elle était consciente et a été transportée à l'hôpital de Dax par le Samu. Son pronostic vital au moment du transport n'était pas engagé.

Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, la femme serait entrée elle-même sur le passage à niveau alors que les barrière étaient fermées et c'est son véhicule qui serait venu frapper le train et non l'inverse. La gendarmerie des Landes a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident, qui a causé des dégâts sur cette ligne Pau-Bayonne. Des retards étaient à prévoir, ce mardi soir, et les trains ont été détournés par Dax, explique la SNCF, le temps des réparations.