Landes : un train percute une voiture, l'automobiliste condamné à 4 mois de prison ferme

Un drame évité de justesse vendredi 4 février au soir à un passage à niveaux à Saint-Paul-lès-Dax, lorsqu'un TER percute une voiture qui était bloquée sur les voies. Les dégâts sont avant tout d'ordre matériel. Le conducteur était en état d'ébriété avec 1,35 gramme d'alcool par litre d'air expiré, soit le double de la limite autorisée. Il a été condamné ce lundi 7 février à 18 mois de prison dont quatre ferme par le tribunal de Dax.

Une soirée bien arrosée

Devant la cour, le prévenu de 58 ans, sa tête grisonnante rentrée dans les épaules, reconnaît d'emblée avoir "honte" de ce qu'il a fait. Mais il ne se souvient pas très bien de sa soirée de vendredi, à part qu'elle était bien alcoolisée. Après avoir bu "deux bouteilles de vin blanc et plusieurs bières", il prend le volant et propose de raccompagner un ami. Sur la route, il pense tourner à un carrefour, mais c'est en fait un passage à niveaux. Il s'engage sur la voie ferrée où il se retrouve bloqué. C'est son ami qui parvient à l'extraire in extremis avant que le TER percute le véhicule de plein fouet. Les 74 passagers du train sont sains et saufs. Seul le conducteur est très légèrement blessé, mais il s'en prend à un des pompiers à qui il donne un coup de coude. L'automobiliste passe le week-end en cellule de dégrisement, avant d'être placé en détention provisoire en vue de sa comparution immédiate.

Son casier judiciaire n'est pas vierge, l'automobiliste a déjà été condamné à six reprises entre 2004 et 2018 pour conduite en état d'ivresse et outrage à agents. Il s'est vu suspendre son permis plusieurs fois par le passé. Cette fois-ci, son permis n'est plus valable. La récidive n'est pas retenue par la cour, mais on lui reproche "un problème réel avec l'alcool". Le conducteur admet qu'il a replongé récemment, car il ne trouve pas de travail. Il écope de 18 mois de prison dont 4 avec sursis. Une peine assez sévère pour lui faire prendre conscience de la gravité de son geste. Sa peine est assortie d'une obligation de soin et d'une obligation de travail. Et il doit verser un euro symbolique au Sdis 40 pour avoir agressé un pompier.