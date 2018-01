Hossegor, France

Depuis un an, il allait de spot de surf en spot de surf et c'est sur Facebook notamment que les gendarmes le surveillaient. Récemment par exemple, il était en Australie et en Afrique du Sud. Jusqu'au week-end dernier donc, quand il est revenu surfer à Hossegor. Les gendarmes ont planqué samedi et dimanche devant la résidence sur la côte où il loue un appartement pour en être sûr et l'ont interpellé mardi. C'est bien lui.

Un after qui tourne mal

Bien lui qui le 26 janvier 2017 passe la soirée dans un des bars de la plage centrale d'Hossegor avec deux jeunes femmes, les invite à un after dans la maison dans laquelle il loue une chambre cette année-là à Seignosse et que, d’ailleurs, le propriétaire, retrouvera en piteux état. Ils boivent beaucoup, l'une va se coucher quelque part, l'autre reste mais à 11h du matin pour elle, c'est le trou noir. Quand elle se réveille, le surfeur est en train de la violer. Elle arrive à se défaire et à s'enfuir.

Elle a les seins couverts de bleus, va prendre la pilule du lendemain, mais honteuse, elle ne porte plainte que plusieurs mois plus tard. En juillet. Cela suffit quand même. Le procureur de Dax a ouvert une information judiciaire pour viol. Et ce violeur présumé pourrait avoir fait d'autres victimes.