Fêtes de Tartas : une bodega de pompiers victime de faux billets de 20 euros

Tartas, France

Ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau à des vrais billets de 20 euros. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, aux fêtes de Tartas, une bodega de pompiers a perdu 340 euros à cause de faux billets. Les bénévoles, qui vendaient des boissons, ont comptabilisé en tout 17 faux billets de 20 euros dans la caisse. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Sébastien, l'un des bénévoles de l'amicale des pompiers, est dégoûté

Sébastien fait partie de l'amicale des pompiers. Il tenait le stand ce soir-là et cette arnaque l’écœure : "C’est quasiment huit mois de travail gâchés. On ne peut pas s’en rendre compte, sur le coup, on est dans la pénombre de la bodega, avec le bruit, l’ambiance, les verres à servir. Et le lendemain, c’est trop tard", raconte-t-il, dégoûté.

D'autant plus que le préjudice financier est important : il représente un quart des bénéfices dégagés par l'association pendant les fêtes de Tartas. "Sur une soirée où on fait un petit bénéfice, ça fait un gros manque à gagner", explique Sébastien.

Les bénévoles se rendent compte le lendemain de la supercherie

Ce n'est que le lendemain que les pompiers se rendent compte de la supercherie. Sur le côté gauche des faux billets, écrit en petit, on peut lire une inscription en anglais : "Ceci n'est pas légal et ne peut être utilisé que comme accessoire" ("This is not legal. It is to be used for motion props"). Un détail qui était difficile à remarquer dans l'agitation de la soirée.

Pour éviter que cette situation ne se reproduise pendant les fêtes de la Madeleine, qui démarrent ce mercredi à Mont-de-Marsan, la gendarmerie des Landes a publié un message sur sa page Facebook. Elle conseille aux commerçants de redoubler de vigilance.