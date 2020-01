Landes : une cagnotte en ligne pour aider le rugbyman gravement blessé à Roquefort

Roquefort, France

Une cagnotte en ligne a été ouverte par le club de ruby de Roquefort (Landes) pour aider Jean-Paul Taipunu, deux semaines après l'accident dramatique dont ce joueur a été victime lors d'un match. A Roquefort, le 12 janvier, Jean-Paul Taipunu s'était grièvement blessé lors d'un plaquage. Deux de ses vertèbres s'étaient brisées, ce qui a comprimé sa moelle épinière.

Il avait été évacué par hélicoptère alors que, conscient, il déclarait ne plus sentir ses deux jambes et un bras. Depuis une lourde opération chirurgicale sur la moelle épinière, le 13 janvier, Jean-Paul Taipunu va mieux. "Sa récupération est lente, il a fait quelques infections. Il reconnait tout le monde. Il peut parler, mais difficilement dans la mesure où il est toujours intubé" précise ce vendredi Serge Berdet, le président du club de Roquefort, qui a pu se rendre à son chevet.

Jean-Paul Taipunu va-t-il pouvoir remarcher ? "Il n'a pas eu de rupture de moelle, donc tous les espoirs sont permis, déclare Serge Berdet. On espère qu'il retrouvera son intégrité physique, c'est à dire le fonctionnement de ses 4 membres."

Mais la rééducation sera longue. Pour l'aider, et aider sa famille, le club a décidé de lancer cette cagnotte en ligne. "Il travaillait en CDD, en intérim, donc il n'a pas de couverture particulière. Or il a une famille à faire vivre, il a des enfants en bas âge et sa femme est enceinte de 7 mois. Sa famille a besoin d'aide" précise Serge Berdet, qui en appelle à la générosité du monde du rugby.

