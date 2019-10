Landes : une cagnotte pour aider les familles de deux jeunes, victimes d'un accident de la route

Seignosse, France

Pierre et Laurie, 18 ans, ont été victimes d'un grave accident de la route il y a une dizaine de jours à Seignosse. Leur scooter a été percuté par un automobiliste qui avait bu. Les deux jeunes, hospitalisés à Bayonne, ont été gravement blessés aux jambes. Le soir de l'accident, ils rentraient chez eux après avoir passé la soirée avec leurs amis.

Un accident qui a été une onde de choc dans l'entourage des deux adolescents, un groupe de copains très soudé. Pour soutenir leurs familles, les parents des amis de Pierre et Laurie ont lancé une cagnotte en ligne. Diane Coudert, la maman d'une très bonne amie de Laurie, se se sent forcément concernée, comme tous les autres parents du groupe de jeunes : "Ça aurait pu arriver à n'importe lequel de mes enfants. Ma fille a 18 ans, ça fait deux ans qu'elle sort... En tant que parent, on se dit on les protège jamais assez, même si on ne veut pas trop les couver. On reste toujours impuissant face aux dangers de la route. Tout le monde est concerné, absolument tout le monde. Surtout que là, ces jeunes n'ont rien à se reprocher. Malheureusement... Il y a de la colère aussi, la personne en face n'a pas bien agi. Elle n'aurait jamais dû prendre la route et ne jamais se retouver en face de ces gamins."

Une profonde tristesse, une incompréhension, une colère et l'impuissance

Depuis l'accident, le groupe est partagé entre plusieurs sentiments. "On se sent tous très mals", résume la mère de famille," et ce sont nos enfants, des gamins qui prenaient leur élan dans la vie. Ils étaient dans l’insouciance et là, ils ont l'ont perdue".

L'argent récolté aidera les parents de Pierre et Laurie à financer par exemple le transport et l'hébergement pour être auprès de leurs enfants tant qu'ils sont hospitalisés, mais aussi ensuite les soins ou le matériel médical qui sera nécessaire dans leur quotidien.

La cagnotte a déjà récolté plus de 2.000 euros.