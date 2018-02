Quitterie a 38 ans, elle habite Mimizan et malgré son Bac +2, elle enchaîne les périodes de chômage depuis plusieurs années. Lassée des préjugés et de l'étiquette de "fainéant" qui colle aux demandeurs d'emploi, Quitterie a écrit une lettre au député socialiste des Landes Boris Vallaud dans laquelle, elle raconte son quotidien au moment où se poursuivent les négociations sur la réforme de l'assurance chômage.

Un beau soir, elle a senti monter "cette rage, ce dégoût parce que coup sur coup on a eu le coup de l'assistanat, le coup de "ils sont en vacances tout le temps", c'était le chomeur n'a qu'à se prendre en main".

Alors Quiterie attrape un stylo et couche sa colère sur du papier. Malgré ses diplômes, malgré ses missions humanitaires à l'étranger, Quitterie ne parvient pas à décrocher un boulot. 3 ans de chômage cumulés sur les 10 dernières années et sans doute plus encore mais Quitterie a arrêté de compter.

"Le chômage, c'est se promener tout le temps avec un Cv dans une pochette. Vous faites plein de démarches, vous n'avez pas de réponses, ce sont des remises en question et on se dit mais qu'est ce que j'ai loupé".

Et ce qui fait le plus mal sans doute à Quitterie, c'est ce "sentiment d'injustice" lorsqu'elle entend ces remarques à l'emporte pièce sur les demandeurs d'emploi.

C'est pour toutes ces raisons que Quiterie a décidé de témoigner pour tenter de changer le regard des députés et de ceux qui décident. Sa lettre publiée sur le Facebook de Boris Vallaud a suscité de nombreuses réactions de sympathie. Beaucoup d'internautes estiment que cette lettre est "touchante" d'autres la trouvent "poignante et tellement vraie".