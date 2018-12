Landes : une famille perd sa maison dans un incendie le jour de Noël

Un incendie, probablement d'origine accidentelle, a ravagé une maison de Moustey ce mardi matin. La famille - un couple et deux enfants en bas âge - sont sains et saufs.

Moustey, France

Le sinistre n'a pas fait de blessés mais les dégâts sont très importants : un incendie a ravagé la quasi-totalité d'une maison à Moustey (Landes) ce mardi matin, a appris France Bleu Gascogne. Le feu a pris vers 7h30, près du conduit de cheminée, selon les gendarmes.

Au moment du drame, en ce matin de Noël, les occupants - un couple et deux enfants en bas âge - dormaient encore. Ils ont pu eux-mêmes sortir de la maison, avec les cadeaux de Noël, et appeler les secours. Une vingtaine de pompiers de Sore, Pissos et Biscarrosse sont intervenus.

Des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie doivent se rendre prochainement sur place pour essayer de comprendre les raisons précises de cet incendie qui semble, à priori, d'origine accidentelle.