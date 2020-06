Landes : une famille poursuivie pour avoir abandonné sa chienne en plein soleil attachée à un abribus

Une association béarnaise de protection des animaux porte plainte contre une famille landaise pour acte de cruauté sur un animal de compagnie. "The Rescue and Cie" attaque cette famille de Saint-Agnet pour avoir abandonné sa chienne attachée à un abribus en plein soleil à Claracq (64) le 14 mai.

"The Rescue and Cie"

Une famille landaise domiciliée à Saint-Agnet est accusée d'actes de cruauté envers un animal domestique par l'association béarnaise "The Rescue and Cie". L'association a déposé plainte car elle reproche à cette famille landaise d'avoir abandonné Louna, une chienne de 2 ans, de race dogue argentin à Claracq (64) à une douzaine de kilomètres de chez elle. Le maire de ce village béarnais a récupéré l'animal, prévenu l'association qui a ensuite retrouvé les coupables présumés de cet abandon.

Louna était attachée à un poteau d'abribus, en plein soleil, sans eau, sur la place du village de Claracq raconte Jérémy, trésorier de l'association "The Rescue and Cie". La chienne était pucée. Sur son collier, il y avait un papier avec les coordonnées de son ancienne propriétaire, une femme de 22 ans. Cette jeune béarnaise avait cédé Louna à une famille landaise un mois plus tôt, après avoir laissé un message sur un site de petites annonces sur internet.

L'association a donc contacté cette famille de Saint-Agnet, avant de se rendre chez elle pour récupérer le panier, la gamelle et le doudou de Louna. Elle apprend que la chienne a été abandonnée car elle aurait "défoncé" le grillage alors qu'elle était en chaleur.

La famille landaise incriminée a expliqué à l'association béarnaise ne pas avoir eu le choix car elle avait essayé de confier Louna à un refuge qui aurait refusé l'animal. "Pour eux, ce n'était pas si grave car ils savaient que la chienne allait être retrouvée", assure Jérémy de l'association "The Rescue and Cie". Il précise qu'"ils pensaient que l'ancienne propriétaire de Louna habitait Claracq, c'est pour cela qu'ils ont déposé la chienne dans ce village".

L'association béarnaise a finalement choisi de porter plainte car la famille landaise a tenté de minimiser la portée de son acte et parce qu'elle craint qu'elle récidive avec un autre animal.

L'association "The Rescue and Cie", basée à Lescar (64), existe depuis août 2018. C'est la première fois qu'elle porte plainte pour un abandon d'animal. Elle indique que la fondation Brigitte Bardot va se porter partie civile dans cette affaire.

La peine maximale encourue pour acte de cruauté envers un animal domestique, c'est deux ans de prison et 30 000€ d'amende.

En attendant, l'association béarnaise a pu retrouver une famille d'accueil pour Louna.