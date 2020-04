Landes : une femme meurt dans un accident de la route à Pomarez

L'accident s'est produit un peu après 19h ce samedi soir. Une voiture seule est en cause. Deux femmes étaient à bord : l'une est morte, l'autre est blessée et a dû être désincarcérée.

Une femme de 50 ans est morte ce samedi soir dans un accident de la route à Pomarez (Landes). Elle était au volant d'une voiture qui a mal négocié un virage et a foncé tout droit, sur la route entre Amou et Pomarez (départementale 15). Une femme d'une vingtaine d'années, passagère de la voiture, a été blessée et transportée à l'hôpital de Dax. L'accident s'est produit entre 19h et 20h.

La vitesse semble être la cause de cet accident qui implique un seul véhicule selon les premiers éléments de l'enquête. La conductrice est une habitante de la commune d'Amou.