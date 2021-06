Les maitres-nageurs-sauveteurs de la plage sud de Mimizan ont sauvé une femme de la noyade ce lundi 28 juin. Elle a été emportée par le courant alors qu'elle se baignait dans une zone non surveillée entre les plages de Contis et Lespecier de Mimizan.

Landes : une femme sauvée de la noyade par des MNS, sur une plage non surveillée de Mimizan

Une femme de 45 ans a été sauvée de la noyade ce lundi 28 juin à Mimizan. Elle faisait un footing avec des amis, sur la plage, dans une zone reculée et non surveillée entre la plage de Contis et la plage Lespecier de Mimizan. Elle a voulu se baigner mais elle s'est aussitôt retrouvée en difficulté dans l'eau. Ses amis ont alerté les pompiers qui ont prévenu le poste de secours de la plage sud de Mimizan.

Stade 4 de la noyade

Les maitres nageurs sauveteurs (MNS) de la plage Sud se sont rendus sur place. Ils sont parvenus à ramener la jeune femme sur le sable. elle se trouvait alors au stade 4 de la noyage, c'est-à-dire en arrêt cardio-respiratoire. Les MNS ont pratiqué un massage cardiaque et sont parvenus à la ranimer. Elle a ensuite été prise en charge par les pompiers et le Samu. La quadragénaire a été transférée à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Ce mardi matin, son état était stable et rassurant selon Stéphanie Barneix, chargée de mission au sein du SMGBL, le syndicat mixte de gestion des baignades landaises.

A partir de ce samedi 3 juillet, l'ensemble des plages landaises seront surveillées de 11h à 19h.