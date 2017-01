Landes : une infirmière libérale condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour un accident mortel de la circulation

Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan condamne une infirmière libérale à quatre mois de prison avec sursis et un mois de suspension de permis pour homicide involontaire. Le 6 octobre 2015, cette habitante de Pujo-le-Plan a provoqué un accident de la circulation. Un homme de 68 ans est mort.

Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné ce mardi soir une infirmière libérale à quatre mois de prison avec sursis et un mois de suspension de permis pour homicide involontaire.

Le 6 octobre 2015, cette habitante de Pujo le Plan, au casier judiciaire vierge, a provoqué un accident de la circulation à l'entrée de Villeneuve-de-Marsan, sur l'avenue d'Aquitaine. Selon des témoins, la conductrice fautive a effectué un demi tour sur cet axe, la route départementale 934E et tout s'enchaîne : un camion la percute, se déporte sur la gauche ou se trouve deux véhicules en stationnement.

Bilan de cet accident à l'entrée de Villeneuve-de-Marsan : un mort et un blessé. La conductrice imprudente et un piéton qui sort de chez son ostéopathe. Cet homme de 68 ans décédera neuf jours plus tard au CHU de Bordeaux.

"Madame, vous n'êtes pas une criminelle. Cela peut arriver à chacun" Jean-Philippe Récappé, procureur de la République de Mont-de-Marsan

Le procureur de la République de Mont de Marsan, Jean-Philippe Récappé, avait demandé au tribunal une peine d'avertissement de quatre à six mois de prison avec sursis, trois mois de suspension de permis et l'obligation de suivre un stage de sécurité routière.

Jean-Philippe Récappé a assuré que cette femme n'était pas une criminelle, que cela pouvait arriver à chacun. La famille de la victime a aussi transmis, via son avocate, des mots d'apaisement à cette mère de trois enfants au casier judiciaire vierge.

"Je porterai son décès sur mes épaules toute ma vie" la conductrice condamnée

A la barre, cette infirmière libérale fond en larmes. La voix tremblante, elle explique à quel point c'était dur de supporter la triste réalité : la mort de cet homme de 68 ans.

Cette habitante de Pujo-le-Plan, âgée de 50 ans, essaye à la barre du tribunal de se souvenir de l'accident. "C'était une grande voie, je ne m'imagine pas faire un demi-tour à cet endroit là avec une remorque. Je fais 40 000 kilomètres par an." Mais dans son esprit, c'est le vide. Elle ne se souvient de rien.

L'avocate de la conductrice fautive a demandé un supplément d'enquête pour essayer de savoir si le chauffeur du camion qui a percuté la victime pouvait avoir une part de responsabilité dans ce décès. Une requête rejetée par le tribunal montois. L'enquête a déjà démontré que ce chauffeur n'était pas ivre et conduisait à une vitesse réglementaire.