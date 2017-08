Landes : une jeune femme tuée dans un accident de la route à Sainte-Eulalie-en-Born

Un nouvel accident mortel s'est produit ce mercredi en fin de journée dans les Landes. Une jeune femme de 22 ans est décédée dans un choc entre une voiture et un fourgon à Sainte-Eulalie.

Une jeune femme de 22 ans est décédée ce mercredi après-midi dans un accident de la route et trois hommes ont été gravement blessés. Le choc entre une voiture et un fourgon s'est produit à Sainte Eulalie-en-Born, sur la route de Parentis, au niveau du château d'eau. La voiture, venant de Haute-Savoie s'est déportée sur la voie de gauche et a percuté violemment le fourgon, qui arrivait en face. La victime était l'une des passagère de la voiture.

Les trois blessés graves, deux autres occupants de la voiture et un passager du fourgon, ont été transportés à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux.

Suite à l'accident, une déviation est en place et devrait être levée dans la soirée.