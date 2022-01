Landes : une maman et sa fille de 4 ans meurent dans un accident de la circulation

Une femme de 42 ans et sa fille de 4 ans sont décédées dans un accident de la circulation ce mardi 4 janvier sur la départementale 933 au niveau de Lubbon, une commune de l'est des Landes. La maman et ses deux filles, rentraient d'un voyage au Portugal pour retrouver le Lot-et-Garonne. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres au cours duquel la maman n'a pas voulu faire de pause sur la route car la famille était attendue pour un anniversaire le soir-même.

Un choc ultra-violent contre un arbre

Pour une raison qui reste à déterminer, la conductrice a perdu le contrôle du véhicule dans un virage. La voiture est partie tout droit avant d'atterrir dans un terrain privé et de percuter un très gros arbre. Le choc a d'une violence telle que la voiture s'est retrouvée compressée. La fille ainée de la famille, une enfant de 10 ans, n'avait pas sa ceinture de sécurité. Elle a ainsi pu se dégager seule du véhicule. Sa petite soeur de 4 ans (qui était attachée dans un siège auto) et la maman ont été sorties du véhicule par les secours. Malgré plusieurs tentatives de massages cardiaques, ils n'ont pas réussi à la ranimer.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la mère de famille roulait au-dessus de la vitesse autorisée.