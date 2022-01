Landes : une mère de famille suspectée d'avoir empoisonné sa fille de 18 ans

Deux ans après la mort de sa fille, une Dacquoise a été mise en examen et placée en détention provisoire jeudi 20 janvier pour empoisonnement. Un jeune homme de 21 ans est lui aussi mis en examen dans cette affaire.

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson (au milieu), accompagné du commissaire Buisson de Dax (à gauche) et Stéphane Lapeyre (à droite) de la police judiciaire de Bordeaux.

Une mère de famille dacquoise est soupçonnée d'avoir empoisonné sa fille. A l'issue de 48 heures de garde à vue, cette femme a été mise en examen, jeudi 20 janvier, et a été placée en détention provisoire. Un jeune homme, âgé de 21 ans et qui est le frère du petit ami de la victime, a lui aussi été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

En novembre 2019, la jeune fille de 18 ans fait un malaise, suivi de convulsions, au domicile de sa mère chez qui elle vit, à Dax. Elle est rapidement prise en charge par les pompiers et le Samu. Mais elle meurt quelques jours plus tard à l'hôpital de Dax. A ce moment-là, rien n'explique ce décès, aucune pathologie, aucun traumatisme physique. La piste du suicide est rapidement écartée, car les enquêteurs ne retrouvent pas de lettre ou d'objet ayant pu lui permettre de se donner la mort. Une information judiciaire pour rechercher la cause de la mort est donc ouverte.

Une autopsie est réalisée, révélant que la jeune femme est morte d'une overdose de bétabloquants, un médicament utilisé pour traiter les pathologies cardiaques. Au fil de l'enquête et des nombreux témoignages récoltés par les policiers de commissariat de Dax et par la police judiciaire de Bayonne, les soupçons se tournent ainsi vers plusieurs personnes, et notamment la mère de la victime, poussant le parquet de Dax à ouvrir cette fois une information judiciaire pour empoisonnement.

Six personnes sont ainsi interpellées mardi 18 janvier. Mais à l'issue des gardes à vue, seuls deux suspects sont mis en examen : la mère de la victime, et le frère du petit ami de la jeune femme.

Elle consulte un site sur les effets des bétabloquants

La jeune femme avait bien eu une prescription de bétabloquants, mais les ordonnances ce sont arrêtées un an avant son décès. La prise de médicaments a donc continué pendant une année, hors suivi médical. Un médicament qui a la particularité d'être tout petit, qui peut facilement être réduit en poudre et qui en plus n'a aucun goût.

Dans ce contexte, le comportement et les déclarations de la mère interrogent les enquêteurs. "De très nombreux témoignages ont été recueillis, qui mettent à mal ses déclarations, notamment sur les circonstances du décès", décrit le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson. "Cette mère est une personne qui a, dans le passé, tenu un discours mensonger sur l'état de santé de sa fille, présentée comme extrêmement malade, l'emmenant voir près de 32 médecins en deux ans", ajoute-t-il.

Mais surtout, "il y a aussi des éléments matériels, factuels", explique Olivier Janson, "dont l'un, qui est extrêmement important et sur lequel elle ne s'explique pas aujourd'hui, qui consiste notamment à avoir consulté des sites internet sur les conséquences que pouvait avoir un surdosage de ce type de médicament, et cela quelques jours seulement avant le décès de cette jeune fille du fait de ce surdosage".

Elle tient un discours mensonger sur l'état de santé de sa fille, présentée comme extrêmement malade, et l'emmenant voir près de 32 médecins en deux ans. — Olivier Janson, procureur de Mont-de-Marsan

Le procureur décrit aussi la Dacquoise comme une personnalité atypique, mythomane, qui entretient une relation fusionnelle, voire malsaine, d'emprise, avec ses deux filles. Elle les isole, les déscolarise, leur raconte aussi que leur père l'a maltraitée, alors que rien ne le prouve. Le père qui a d'ailleurs plusieurs fois saisi la justice et les services sociaux. Mais ses deux filles ont toujours pris la défense de leur mère et refusé d'entrer en contact avec lui.

La question, c'est aussi le rôle qu'a pu jouer le frère du petit ami de la victime qui lui aussi est très incohérent dans ses déclarations. Des expertises psychiatriques vont être demandées afin de vérifier que les deux mis en cause ne souffrent pas de pathologies mentales. L'enquête a été confiée au commissariat de police de Dax et à la police judiciaire de Bayonne.