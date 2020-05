Landes : une mère et ses deux enfants emportés par une vague à Ondres

Ce mercredi, en fin d'après midi, une mère a été emportée avec ses deux enfants sur la plage d'Ondres. Elle était au bord de l'océan avec ses fils de 4 ans et 7 ans. Une vague plus forte que les autres a surpris la famille et les a emportés.

La mère a réussi à sortir de l'eau avec son fils de 4 ans dans les bras, mais le second, de 7 ans, est resté coincé dans les vagues de bords.

Trois personnes sont alors intervenues. Un jeune homme, par ailleurs nageur sauveteur l'été, un agent municipal présent sur la plage pour faire de la médiation sur les mesures sanitaires et un surfeur. Ils ont réussi à sortir l'enfant de l'eau.

Avec un stade avancé de noyade, cet enfant était inconscient. Après de longues minutes de réanimation, les pompiers ont réussi à faire revenir un pouls. L'enfant de 7 ans a été héliporté à l'hôpital de Bayonne aux alentours de 18 heures.