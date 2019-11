Landes : une partie de Vieux-Boucau bouclée pour la reconstitution d'une agression de gendarmes

Vieux-Boucau-les-Bains, France

Une partie de la station balnéaire de Vieux-Boucau est bouclée par les forces de l'ordre ce mercredi. Une trentaine de gendarme, selon une sources sur place, ainsi que des enquêteurs sont sur le secteur du parking de la plage centrale pour une reconstitution judiciaire qui pourrait durer toute la journée.

Il s'agit de l'enquête sur une agression de gendarme qui s'était déroulée le 10 août 2018. Ce jour là, selon nos informations de l'époque, à 7 heures du matin, cinq gendarmes rentraient de discothèque avec un groupe d'amis. Témoin d'un vol de vélo, ils avaient décidé d'intervenir et la situation avait dégénéré. Un gendarme avait été blessé par un coup de barre métallique. Deux autres avaient reçus des coups de couteau. L'un des fonctionnaire, âgé de 22 ans, avait eu le poumon perforé.

Vaste coup de filet dans des camps de gens du voyage

Dans cette affaire, deux frères de 16 et 17 ans, appartenant à la communauté des gens du voyage, avaient été mis en examen. L'un avait été arrêté, l'autre, l'auteur présumé des coups de couteau, s'était rendu de lui même aux gendarmes. Ce dernier avait été mis en examen pour tentatives de meurtres aggravées sur gendarmes, tentative de vol avec violences et violences en réunion avec arme. L'oncle des deux frères, âgé de 40 ans, avait également été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire.

Trois autres personnes avaient également été arrêtées quelques jours plus tard au cours d'une vaste opération de gendarmerie dans des camps de gens du voyage à Langon en Gironde et à Soustons. L'enquête avait été confiée à un juge d'instruction de Mont-de-Marsan.