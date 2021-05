Landes : une plantation de cannabis démantelée dans un hangar de Capbreton

C'est ce dimanche qu'un hangar a été découvert à Capbreton où était abrité une culture de plants de cannabis. Le parquet de Mont-de-Marsan refuse pour le moment d'évoquer les quantités retrouvées.

Quelques indices permettent tout de même de penser que ces quantités étaient sans doute très importantes. D'abord, il s'agit d'un hangar, pas de trois pots plantés au fond d'un jardin. Et puis il y a la qualification juridique par laquelle le parquet a saisi le juge d'instruction. Ce dernier a été saisi d'une enquête criminelle pour "production ou fabrication illicites de stupéfiants". Criminelle donc et non pas délictuelle, cela donne une idée de l'importance de la découverte.

"C'était Truffaut"

Une source proche de l’enquête a d'ailleurs confié à France Bleu Gascogne : "le hangar, c'était Truffaut", du nom des magasins de jardinage. Suite à la découverte du hangar ce dimanche, quatre personnes ont été placées en garde à vue. Homme et femme, les identités ne nous ont pas été précisées. La peine encourue pour "production ou fabrication illicites de stupéfiants" est très lourde : jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende.