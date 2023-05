Landes : une tentative d'enlèvement sur une collégienne devant une école de Mont-de-Marsan

Les faits se sont produits ce mardi 2 mai. Peu après 15h, une adolescente a subi une tentative d'enlèvement devant l'école élémentaire Saint-Médard de Mont-de-Marsan. Une tentative d'enlèvement vue par plus d'une centaine d'enfants, leurs maitresses et leurs ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

Comme le confie une des maîtresses à France Bleu Gascogne, peu après 15h, ce mardi, les CP et les CE1 sont en pleine récréation. Soit quelque 120 enfants qui jouent comme d'habitude devant l'école sous la surveillance de leurs instituteurs. Face à l'école élémentaire, il y a un parking et le château d'eau. C'est là que la tentative d'enlèvement va se jouer. D'après des témoins, un homme crie et fait de grands gestes, tout en tirant derrière lui une adolescente. Une camionnette blanche n'est pas loin. Son coffre est ouvert.

Un scotch sur la bouche

Un couple de parents d'élève arrive alors, promenant son chien. En voyant la scène, le chien est lâché et met en fuite l'homme. Ce dernier part en trombe au volant de sa camionnette, coffre toujours ouvert. Les témoins voient alors la jeune fille enlever un scotch qu'elle avait sur la bouche.

La tentative d'enlèvement s'est déroulée très vite, sous les yeux d'enfants de 6/7 ans et du personnel enseignant. Tous sont très choqués. C'est d'ailleurs un des enfants alors en récréation qui reconnaitra sa sœur. Cette dernière revient semble-t-il du collège Cel le Gaucher qui se trouve à quelques centaines de mètres du groupe scolaire de Saint-Médard. La directrice est prévenue. Les parents avertis.

D'après nos informations, une enquête est ouverte pour tentative d'enlèvement sur mineur. La présence policière est renforcée aux abords des écoles montoises, explique la mairie de Mont-de-Marsan.