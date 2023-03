Landes : une vache de 400 kg s'échappe d'une arène et blesse une femme enceinte

"On a échappé au pire, ça aurait pu être beaucoup plus grave", assure Michel Agruna, de la ganaderia DAL. Car une des vaches de cet éleveur d'Aire-sur-l'Adour s'est échappée de sa loge, dimanche 26 mars, en marge d'une course landaise à Saint-Loubouer, dans les Landes, percutant un homme et une femme enceinte, comme le rapporte Sud Ouest.

Alors que l'harmonie musicale vient de terminer sa prestation et est en train de sortir de l'arène, cette vache de 400 kg réussit, pour des raisons inconnues, à s'échapper de sa loge. Elle déboule alors dans l'arène, fonce vers la sortie et vers les musiciens, sans en toucher un seul, et s'échappe à l'extérieur, percutant ce couple de trentenaires. Ils ont tous les deux été hospitalisés. Elle, enceinte de quatre mois, souffre d'un traumatisme crânien, lui, a des contusions.

"Un véritable miracle"

"Je vous avoue franchement que je ne suis pas allé à Lourdes mettre un cierge. Mais si je passe dans le coin, je vais le faire, parce que je vous le dis franchement, c'est un véritable miracle", explique Michel Agruna. "400 kg lancés, quand ça percute quelqu'un, ça fait mal", poursuit-il.

Mais, par chance, le couple se trouvait à la sortie de l'arène, et la vache n'avait donc pas atteint sa pleine vitesse. Par ailleurs, "heureusement, elle avait sa corde autour de sa corne. Elle a couru droit pour s'échapper, parce qu'elle était affolée, apeurée. Et la chance a voulu qu'un de mes gars, avec son 4x4, est parti avec deux ou trois gars derrière, pour la poursuivre et essayer de l'attraper", décrit l'éleveur. "Et la chance a voulu qu'elle a tourné autour du 4x4. La corde s'est coincée dans les pneus, et ils l'ont donc attrapée. Ils l'ont ramenée comme cela jusque dans l'arène."