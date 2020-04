Landes : une voiture ensevelie sous des souches de bois

C'est un accident particulièrement rare qui n'a - heureusement - pas fait de blessés : le chargement d'un camion s'est renversé sur une voiture ce lundi vers 14h à Parentis-en-Born (Landes), le long de la départementale 46.

Alors que le camion tournait à un virage, il a perdu son chargement, composé de souches de bois. Les souches ont glissé et ont enseveli une voiture qui passait par là, avec à bord deux femmes de 48 et 70 ans. Des riverains ont accouru pour secourir les victimes et les libérer.

Les deux femmes sont indemnes, mais ont tout de même été transportées à l'hôpital de Mont-de-Marsan pour des examens de contrôle.