Landes : vaste opération de police pour contrôler le port du masque au Grand Mail

Vaste opération de contrôle du port du masque obligatoire ce mercredi au Grand Mail. 14 agents de police mobilisés, accompagné par la préfète des Landes et la sous préfète de Dax.

La police de Dax était en opération de contrôle du port du masque obligatoire ce mercredi, notamment dans la galerie commerciale du Grand Mail. Accompagnés de la préfète des Landes, de la sous-préfète de Dax et du commissaire de Dax,14 policiers étaient mobilisés.

Un déploiement de force avec la presse conviée qui a un peu surpris les passants de la galerie commerciale, qui, quasi tous, portaient parfaitement leur masque en faisant leurs courses. Bilan au Grand Mail : seul un jeune homme a été verbalisé, il avait oublié son masque et devra s'acquitter d'une amende de 135 euros.

La préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyser (à gauche sur la photo) justifie cette opération par la situation sanitaire qui se dégrade dans les Landes. © Radio France - Paul Ferrier

"Ce que l'on a vu dans cette galerie commerçante est effectivement satisfaisant", a réagi à l'issue de l'opération la préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyser qui faisait tout de même remarquer que, depuis le début du mois de septembre, plus de 110 PV pour non port du masque obligatoire avaient été dressés dans les Landes.

Pour la préfète, ce qui justifie une opération d'une telle ampleur, c'est que sur le département, même plus épargné par le virus que d'autres, "jour après jour la situation sanitaire se dégrade. _On a enregistré deux hospitalisations de personnes atteintes du Covid. L'une en fin de semaine dernière, une autre au début de cette semaine_. J'ai du décider la fermeture complète de deux écoles primaires et de deux crèches. Tout cela doit nous rappeler que le respect des mesures sanitaires, c'est impératif. Cela permet de freiner la circulation du virus".