Landes : violente agression de deux gérants d'une supérette à Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Pierre-du-Mont, France

Les faits datent d'il y a plus de deux semaines mais la justice vient de les rendre publics : deux gérants d'une supérette ont été victime d'une violente tentative de braquage le samedi 23 mars à Saint-Pierre-du-Mont (Landes). Les auteurs présumés des faits, âgés de 14 à 18 ans, ont été interpellés.

Les deux gérants, un homme et une femme en couple, sont tombés ce soir-là dans un guet-apens. A la fin de la journée, alors qu'ils venaient de baisser le rideau de leur Carrefour Market, et qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux à bord de leur voiture, 3 hommes leur tombent dessus.

Une scène très violente

Les agresseurs sont cagoulés, munis de gants, armés de matraques et de couteaux. Ils veulent conduire les deux gérants à l'intérieur du commerce pour mettre la main sur la caisse. Ils extraient violemment l'homme de la voiture et se déchaînent : coups de pied et de poing, coups de matraque. Sa compagne arrive à s'enfermer dans le véhicule mais les agresseurs cassent la vitre et tentent de la sortir à son tour.

La gérante résiste, appuie de toutes ses forces sur le klaxon, pour alerter le voisinage. Et elle réussit à faire fuir les agresseurs. Pris en charge par les secours, son compagnon, blessé, s'est vu prescrire 10 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail).

Une enquête rapide

Grace à des indices, les enquêteurs ont réussi à interpeller les auteurs présumés des faits 3 jours plus tard, le lundi 25 mars, dans le quartier de La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont. L'un est âgé de 17 ans, les deux autres de 18 ans. Tous reconnaissent leur participation aux faits, selon le procureur de République de Mont-de-Marsan, même s'ils se renvoient la responsabilité de l'organisation de cette tentative de vol. Tous les trois ont été placés en détention.

Le plus jeune, âgé de 17 ans, était déjà connu de la justice pour des violences similaires et était placé, au moment des faits, dans un foyer éducatif fermé.

Ces trois jeunes mis en cause ont, au cours de leur garde à vue, désigné un quatrième protagoniste. Il s'agit d'un mineur de 14 ans, soupçonné lui d'avoir fait le guet. En raison de son jeune âge, il a été laissé libre à l'issue de sa garde à vue.

Dans cette affaire, une information judiciaire pour tentative de vol avec arme a été ouverte. Cela veut dire qu'un juge d'instruction a été nommé pour mener l'enquête, dans l'attente d'un procès, pas avant plusieurs mois.