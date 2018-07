Un incendie est en cours ce mercredi 11 juillet à l'usine Marine Harvest Kritsen de Landivisiau. La RN12 est coupée dans les deux sens et la circulation est très perturbée, et la Préfecture demande à la population d'éviter le secteur.

Landivisiau, France

Les pompiers interviennent ce mercredi 11 juillet pour éteindre un incendie qui s'est déclaré à l'usine Marine Harvest Kritsen de Landivisiau. Le feu serait parti de la zone de déchargement et se serait propagé. Le bâtiment est totalement embrasé et la structure est touchée. Les pompiers ont fait évacuer 150 salariés de l'usine et le feu est désormais sous contrôle. Mais deux pompiers ont été légèrement blessés, l'un au pied et l'autre à l'épaule.

Deux pompiers ont été incommodés par les fumées. - Bruno Jacq - Facebook

Le risque d'explosion sous contrôle

Les secours redoutaient les risques d'explosion, à cause des produits dangereux présents sur le site. Mais ce soir, la Préfecture du Finistère affirme que "Le bâtiment de stockage d’ammoniaque situé à l’intérieur du site a été mis en sécurité par les sapeurs-pompiers".

La population invitée à rester confinée

La Préfecture a ajouté dans un communiqué : "la population de Landivisiau est invitée à ne pas s’approcher du site afin de faciliter les opérations de secours _et à rester confinée à son domicile." C_es mesures de confinement ont été levées vers 20h, après la réception des mesures de toxicité des fumées.

Ces fumées étaient poussées par le vent vers les zones ouest, nord et nord ouest de la ville.

La RN12 coupée dans les deux sens

L'entreprise est située le long de la RN12 et la route a été coupée jusqu'à 21h30. Une déviation avait été mise en place.

Dans le sens Brest-Morlaix, il fallait sortir au niveau de l'échangeur de la Croix des Maltotiers et dans le sens Morlaix-Brest, la circulation était déviée à hauteur de la route du Vern.

Les 300 salariés de cette usine spécialisée dans la transformation de produits de la mer se retrouvent au chômage technique.