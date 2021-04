Lanester : la police lance un appel à témoins après la mort d'un motard dans un accident

Au lendemain de la mort d'un motard rue Germaine Tillion à Lanester, la police de Lorient lance un appel à témoins. Ce jeudi vers 3h20, un homme de 31 ans a perdu le contrôle de son engin et s'est encastré dans deux blocs de rochers parallèles à la route.

"L'accident de fait aucun doute" mais la police de Lorient cherche à comprendre précisément comment un homme de 31 ans a perdu le contrôle de sa moto à Lanester, dans le Morbihan. Il était 3h20 ce jeudi lorsque le motard, qui roulait sur une ligne droite, rue Germaine Tillion, lorsque sa trajectoire a dévié vers un chemin parallèle à la route, une "promenade", indique la police de Lorient, avant de s'encastrer dans deux blocs de rochers.

Pour la police, la vitesse excessive est sans doute en cause, mais elle invite d'éventuels témoins à se manifester. "Il y a peu d'habitations dans le secteur et les routiers qui dormaient là n'ont rien entendu", explique le commissaire de police, "c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à témoins". Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Lorient au 02.97.78.86.00 et demander la brigade des accidents.