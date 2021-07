Laneuveville-devant-Nancy : un chauffeur de bus agressé au couteau, a eu la "peur de sa vie"

L'agression n'a duré que quelques secondes, la victime n'a pas été blessée, mais elle reconnait avoir eu "la peur de sa vie". Jeudi 22 juillet, au terminus de la ligne 2 du réseau de bus nancéien, à Laneuveville-devant-Nancy, un passager a tenté de poignarder un chauffeur. Le suspect, qui s'en est aussi pris au policier, a été jugé en comparution immédiate lundi 26 juillet devant le tribunal correctionnel de Nancy. Son dossier a été renvoyé pour un jugement en aout, avec maintien en détention en attendant.

Coups de couteau, insultes et crachats

Jeudi 22 juillet peu après 15 heures, un chauffeur de bus de la ligne 2 à Laneuveville-devant-Nancy, remarque qu'il reste un passager au fond de son véhicule. Le conducteur l'appelle, tout en se dirigeant vers le local réservé au personnel Keolis.

À ce moment, le sans domicile fixe (SDF) de 40 ans descend du bus. Il se dirige vers le local où se trouve le chauffeur et le ton monte, sans aucune explication. Le suspect ne tarde pas à sortir un couteau de son sac et tente alors de frapper le conducteur à plusieurs reprises. Ce dernier réussi à repousser l'agresseur et à s'enfermer dans son local pour appeler la police.

Arrivée rapidement sur les lieux, les forces de l'ordre interpellent tranquillement le SDF, qui n'a pas pris la fuite. Mais une fois monté dans le véhicule qui l'emmenait en garde à vue, le suspect s'en prend cette fois-ci aux policiers. Il les insulte, leur crache dessus et fait l'apologie du terrorisme. 5 fonctionnaires de police ont décidé de porter plainte pour "outrage à agent dépositaire de l'autorité publique."

"Altération du discernement" au moment des faits

L'agresseur présumé de 40 ans, jugé en comparution immédiate lundi 26 juillet à Nancy, est bien connu des services de police, notamment pour "homicide volontaire" et "homicide involontaire". L'affaire a finalement été renvoyée au 30 aout. Le SDF dormira en prison en attendant son procès.

"L’expert psychiatre a conclu, chez le prévenu, à une altération du discernement et du contrôle de ses actes au moment des faits", indique le procureur de la République adjoint de Nancy. Lors de sa garde à vue, le suspect n'a pas réussi à expliquer ni son agression au couteau, ni ses crises de colère contre le chauffeur du bus et les forces de l'ordre.