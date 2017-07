A Langeac en Haute-Loire, le combat d'une mère pour ses jumeaux

En avril dernier, cette maman de 33 ans a été condamnée à rendre ses enfants à leur père. Ce dernier vit aujourd'hui en Irlande. Elle refuse et se dit prête à aller jusqu'au bout pour éviter leur départ. A Langeac, la population se mobilise.

L'histoire débute en 2013.

La jeune femme, française, et son époux américain se marient en 2013 aux Etats-Unis. Deux ans plus tard ils donnent naissance à des jumeaux à Issoire dans le Puy-de-Dôme.

Quelques mois plus tard, dans le courant de l'été, son mari, qui ne trouve pas de travail sur place, décide de s'installer en Irlande. Il répond favorablement à une offre d'emploi. Dans un premier temps, pour sauver son couple dit-elle, Aude fait des allers-retours en Irlande. Et puis, à bout, elle choisit d'engager une procédure de divorce le 27 septembre 2016. Le même jour son mari dépose plainte pour enlèvement d'enfants.

Une première décision judiciaire favorable à la mère

L'affaire est portée devant le tribunal de Clermont. Dans un premier temps, les juges donnent raison à la jeune femme. Ils estiment qu'un retour des enfants les «placerait dans une situation intolérable pour leur développement».

Plusieurs mois plus tard en appel, renversement de situation. Les magistrats de la cour se prononcent pour une résidence de la famille en Irlande.

Ce jugement est incompréhensible" Jean-Hubert Portejoie, l'avocat de la maman

Pour l'avocate du père, Me Sabine Blanc-Barbier, l'arrêt de la cour d'appel est tout sauf une surprise. "Le couple avait bel et bien déménagé ensemble en Irlande, à Cork précisément. Et puis lors de vacances à Langeac, Madame Torrent a décidé de ne pas retourner là-bas avec les enfants. Mais leur résidence est bien dans ce pays " précise l'avocate. "Il y a un vrai coup de force de la part de cette maman" dénonce Sabine Blanc-Barbier.

Le couple avait bel et bien déménagé en Irlande selon la cour d'appel " Sabine Blanc-Barbier, l'avocate du père

Reste qu'aujourd'hui, Aude vit dans la tourmente. "Chaque matin, je me réveille en me demandant si les gendarmes ne vont pas venir chercher mes enfants" se désole la mère des jumeaux, Gabriel et Guillaume. "Si on m'enlève mes enfants, on les tue et on me tuera aussi" s'insurge la trentenaire. Aude Torrent a lancé une pétition en ligne. Vendredi dernier une manifestation de soutien a été organisée à Langeac.

Un comité de soutien a été également créé. Un nouveau rassemblement est prévu ce mercredi à 18h à l'île d'amour à Langeac.

Par ailleurs, une quarantaine d'élus (maires, député, conseillers départementaux...) ont signé une lettre pour soutenir la démarche de la jeune femme.