Langeais : collision entre deux poids-lourds : pronostic vital engagé pour l'un des chauffeurs

Une collision à hauteur de la gare de Langeais a impliqué 2 poids-lourds. Le pronostic vital de l'un des chauffeurs est engagé.

2 camions de 19 et 38 tonnes sont entrés en collision sur la levée de la Loire à la hauteur de la gare de Langeais. A cause de la chaussée rendue glissante par la pluie, l'un des deux poids-lourds s'est déporté dans une courbe et est venu percuter le camion qui arrivait en sens inverse.

La levée de Loire est coupée depuis le milieu d'après midi, une déviation a été mise en place. L'un des chauffeurs a dû être désincarcéré. Le second est blessé légèrement.

Les 2 camions transportaient pour l'un de la ferraille et l'autre du courrier.

Une déviation a été mise en place.