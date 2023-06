Langeais : un conducteur arrêté pour de multiples délits, "c'est un bingo" ironisent les gendarmes

"C'est un BINGO !" ironise la gendarmerie d'Indre-et-Loire sur les réseaux sociaux, après l'arrestation et la condamnation d'un conducteur, arrêté la semaine dernière dans le secteur de Langeais. Une banale opération de contrôle menée par la compagnie de Chinon à laquelle ce conducteur a voulu se soustraire. Il a refusé de s'arrêter, a abandonné sa voiture et pris la fuite à pied. Il a été retrouvé moins d'une heure plus tard par les gendarmes. Une fuite qui s'explique sans doute par le fait que ce conducteur, récidiviste, roulait sous stupéfiants, sans permis et sans assurance. Jugé également pour refus d'obtempérer, il a été condamné à 10 mois de prison ferme avec interdiction de repasser le permis pendant plusieurs mois.

