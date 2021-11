Langeais : une personne percutée par un train, circulation interrompue sur la ligne Angers-Tours

Une personne a été percutée par un train ce lundi matin, à hauteur de Cinq-Mars-la-Pile, indique la SNCF. On ne connaît pas à cette heure les circonstances de cet accident.

En conséquence, deux trains ont été retenus à quai, respectivement à Langeais et Saumur, et deux autres trains (un TER Saumur-Tours et un Intercités Angers-Tours) ont dû être supprimés.

Les pompiers sont sur place. Plus d'infos à venir.