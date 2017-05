Langlade : la gendarmerie du Gard lance un appel à témoins

La gendarmerie du Gard lance un appel à témoins. Un de ses militaires a été sérieusement blessé lors d'un banal contrôle routier à la sortie du village de Langlade. Deux motards qui ont refusé de s’arrêter et ont pris la fuite. Ils encourent de 5 à 7 ans d'emprisonnement.

Les gendarmes ont repris leurs recherches ce mardi dans le Gard pour localiser deux adeptes de moto cross qui ont délibérément refusé de s'arrêter hier lors d'un contrôle routier à Langlade. Le village Gardois célébrait sa fête de Printemps. Un délit de fuite qui a occasionné la blessure d'un des deux motards de la gendarmerie. Il a dû être hospitalisé brièvement au CHU carémau de Nîmes atteint à la jambe par la roue de la moto et au thorax par le guidon du véhicule. Ses jours ne sont pas en danger. C'est la Brigade de recherche de Vauvert qui a été chargée de l’enquête.

Le militaire a été sérieusement touché à la jambe et au thorax.

Aussitôt la gendarmerie a déclenché un important dispositif de recherche sur Langlade et alentours. Une soixantaine d'hommes de déployés sur le terrain appuyés par un hélicoptère. Dispositif levé en début d'après-midi. Les recherches sont restées vaines. La peine encourue pour délit de fuite avec circonstances aggravante peut aller de 5 à 7 ans. Le parquet de Nîmes est très attentif au règlement de ce dossier d'autant que la vie des militaires a été mise en danger.

Le soutien du procureur de la République au militaire blessé.

Force doit rester à la loi.

Les deux motards, ont refusé un contrôle de gendarmerie mené par un groupe de 4 militaires dans le cadre de la fête votive. L'un des deux motards a blessé à la jambe et au thorax l'un d'entre-eux et a pris la fuite, imité par son comparse. Un délit de fuite qui s'inscrit dans le contexte très particulier Gardois du non respect des règles sur les routes.

Le procureur de la République n'hésitera pas à réclamer de la prison ferme.

La gendarmerie du Gard a lancé un appel à témoins. Contactez le 04 66 38 50 00