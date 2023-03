Langue et peuple corse, des jeunes nationalistes occupent le tribunal administratif de Bastia

Ghjuventù in core, A Muvra, Cunsulta di a Ghjuventù Corsa, Ghjuventù Indipendentista, Ghjuventù Paolina, plusieurs organisations syndicales et mouvements de jeunes nationalistes occupent ce mercredi les locaux du tribunal administratif de Bastia. Une action pacifique et symbolique débutée dès 8h30, alors que le bâtiment était encore inoccupé par les personnels.

Une action pacifique et symbolique débutée dès 8h30, alors que le bâtiment était encore inoccupé par les personnels. © Radio France - Patrick Rossi

Accrochant banderoles et drapeau Corse au balcon, fenêtres et grilles de la Villa Montepiano, les jeunes militants veulent dénoncer la décision du tribunal du 9 mars dernier annulant les articles des règlements intérieurs de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif comportant la notion de peuple corse et permettant l’usage de la langue corse au sein de l’hémicycle. Une décision de droit faisant suite à un recours de l’ancien préfet de Corse Pascal Lelarge et lui donnant ainsi raison.

"Alerter les consciences"

Pierre-Marie Bourdin Muracciole : « Les 3 syndicats étudiants ainsi que d'autres structures de jeunes… avons décidé de nous réunir et d'occuper le tribunal administratif de Bastia dans le but de dénoncer la décision qui a été rendue par ce dernier visant à interdire l'usage de la langue Corse au sein de l'Assemblée. Cette décision nous semble illégitime dans le sens où la langue corse n'est pas un obstacle à la langue française, n'est pas un danger pour la langue française et cela traduit véritablement une politique de dédain et de mépris de la part de l'Etat. On sait très bien que ce n’est pas parce qu'on occupe ce tribunal que la décision sera annulée, Simplement l'objectif, est d'alerter les consciences et d'envoyer un message, pour nous cette décision est véritablement injustifiée. »

Toujours sur place en ce milieu de matinée, les occupants ne semblent pas décidés à quitter les lieux de sitôt.